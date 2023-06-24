Нашли на AliExpress настольную лампу, которая не оставит равнодушным ни одного гостя

Продолжаем делиться необычными и практичными находками с AliExpress. Мы уже рассказывали о дозаторе для мыла и зубной пасты, а также крутом инструменте для поделок. Сегодня в ленте попался крайне симпатичный элемент интерьера — необычный торшер.
Эта настольная лампа выполнена в форме «грустного» человечка. Он сделан из деревянных элементов, которые можно двигать относительно друг друга, придавая человечку разную позу. Например, он может уныло сидеть на краю стола, свесив «ноги», или же сложить «ноги» домиком и держать на коленках книги.
Лампа не оставляет равнодушным никого и всегда вызывает эмоции как у владельцев, так и у гостей. А благодаря сдержанному цвету корпуса и минималистичному дизайну человечек отлично впишется в интерьер дома или квартиры.
Купить торшер можно по этой ссылке на AliExpress. У товара отличный рейтинг 4,9 звезды.
Кстати, если вы ищете подарок для маленького ребенка, то есть и другой вариант торшера — небольшая милая собачка-трансформер, доступная в разных цветах корпуса. Ссылка вот здесь. Стоит буквально копейки.