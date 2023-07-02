Нашли на AliExpress недорогой и практичный гаджет для засыпания. Уши больше не будут болеть

Продолжаем делиться с вами полезными и необычными находками с AliExpress. В прошлый раз мы рассказали о дозаторе для зубной пасты и многофункциональном расширении для розетки. А сегодня в ленте попались необычные наушники, с которыми будет гораздо проще заснуть.
Речь идет о миниатюрной проводной гарнитуре, которая совершенно не чувствуется в ухе. Те люди, кто любит засыпать на боку и пробовал делать это с обычными наушниками, знают, как больно они впиваются в ухо. Если всё же найти удобное положение, то контента зачастую почти не слышно, так как наушник перекрывается.
Об этой проблеме можно забыть с копеечными проводными наушниками с AliExpress. Их конструкция специально продумана таким образом, чтобы буквально потеряться в ушной раковине и не доставлять вам дискомфорта. Наушник очень маленький — всего 6 мм — и не будет упираться в ухо или подушку, а провод аккуратно собран в петельку. А внутриканальная конструкция дополнительно заглушает окружающие звуки. Включайте расслабляющую музыку или уютный бубнеж любимого блогера и спокойно засыпайте.
Разумеется, не стоит ожидать Hi-Fi-звучания от недорогой гарнитуры за полторы сотни рублей. Её главная цель — избавить вас от дискомфорта при засыпании, и наушники отлично справляются с этим. Купить гениальные наушники можно вот по этой ссылке.