Нашли на AliExpress незаменимый набор электрических отверток: открутит что угодно и без усилий

Олег

Набор


Продолжаем делиться с вами полезными и недорогими находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался большой набор отверток по приемлемой цене.

Набор состоит из кейса для хранения, «патронтажа» самых разных насадок, от «минуса» до Torx, и самого главного — отвертки с электроприводом. С помощью кнопок на корпусе можно регулировать направление вращения — закручивание либо откручивание. Кроме того, на конце отвертки есть фонарик, который также включается отдельной кнопкой. В карточке товара можно выбрать количество и тип насадок. Незаменимая вещь для домашнего мелкого ремонта различной техники.

Проверить цену на набор и купить его можно по этой ссылке на AliExpress. У товара уже более 2500 отзывов и отличный рейтинг 4,8 звезды. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

tellurian
+1748
tellurian
На озоне и вайлдбериз есть по такой же цене и ждать долго не надо
2 часа назад в 16:19
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Dmitriy
+1136
Dmitriy
Угу, печаль, что битка порой только на один винт хватает у них, далее они превращаются в шило...
час назад в 16:27
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tellurian
+1748
tellurian Dmitriy
Качественные инструменты стоят других денег.
час назад в 16:31
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