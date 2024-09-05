Нашли на AliExpress незаменимый набор электрических отверток: открутит что угодно и без усилий

Продолжаем делиться с вами полезными и недорогими находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался большой набор отверток по приемлемой цене.
Набор состоит из кейса для хранения, «патронтажа» самых разных насадок, от «минуса» до Torx, и самого главного — отвертки с электроприводом. С помощью кнопок на корпусе можно регулировать направление вращения — закручивание либо откручивание. Кроме того, на конце отвертки есть фонарик, который также включается отдельной кнопкой. В карточке товара можно выбрать количество и тип насадок. Незаменимая вещь для домашнего мелкого ремонта различной техники.
Проверить цену на набор и купить его можно по этой ссылке на AliExpress. У товара уже более 2500 отзывов и отличный рейтинг 4,8 звезды.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158