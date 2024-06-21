Нашли на AliExpress новые наушники от UGREEN. Настолько странные, что надо брать!

Известный китайский бренд UGREEN запустил в продажу новые TWS-наушники HiTune S3. Самое необычное в них — форма корпуса.
UGREEN начал выпускать наушники не так давно, но уже продает несколько классических моделей — полноразмерные, вкладыши и гарнитуры. Теперь же бренд решил поэкспериментировать с формой и выпустил новые наушники в виде скобы. Совсем недавно похожий девайс представил и Baseus.
Каждый наушник весит всего 5,2 грамма. Устройство получило новейший модуль Bluetooth 5.4 и обеспечит до 30 часов прослушивания от одного заряда. Особая форма корпуса наушника должна обеспечить «цепкую» посадку и звонкую сцену 360, без бубнежа и накрученного баса. В числе других фишек — защита IPX5 и поддержка быстрого подключения iOS.
Проверить цену и купить UGREEN Choise HiTune S3 можно по этой ссылке на AliExpress. У товара пока нет отзывов, поскольку модель только вышла, но продается он в официальном магазине бренда.