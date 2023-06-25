Нашли на AliExpress отличную замену Apple MagSafe Battery Pack с MagSafe — втрое дешевле!

Продолжаем делиться полезными и необычными находками с AliExpress. Ранее мы показали два стильных торшера для дома и многофункциональную розетку. А сегодня в ленте попался классный аксессуар для iPhone 12 и более новых.
Речь идет об аналоге «яблочного» MagSafe-пауэрбанка от Baseus. Он не уступает аксессуару от Apple в качестве исполнения, при этом стоит в три раза дешевле.
Пауэрбанк от Baseus поддерживает магнитный стандарт MagSafe и крепится на заднюю крышку iPhone 12 и более новых моделей. При этом аксессуар обеспечит выходную мощность до 15 Ватт, а стандарт беспроводной зарядки Qi совместим и с более ранними моделями — например, iPhone 8 или iPhone XR. Сам пауэрбанк довольно быстро принимает заряд мощностью до 20 Ватт.
Еще одна фишка пауэрбанка — iOS реагирует на него точно так же, как на оригинальный аксессуар. Емкость заряда — 6000 mAh. Он доступен в четырех разных цветах по вот этой ссылке на AliExpress.