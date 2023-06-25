Нашли на AliExpress отличную замену Apple MagSafe Battery Pack с MagSafe — втрое дешевле!

Олег

Baseus


Продолжаем делиться полезными и необычными находками с AliExpress. Ранее мы показали два стильных торшера для дома и многофункциональную розетку. А сегодня в ленте попался классный аксессуар для iPhone 12 и более новых.

Речь идет об аналоге «яблочного» MagSafe-пауэрбанка от Baseus. Он не уступает аксессуару от Apple в качестве исполнения, при этом стоит в три раза дешевле.

Baseus

Пауэрбанк от Baseus поддерживает магнитный стандарт MagSafe и крепится на заднюю крышку iPhone 12 и более новых моделей. При этом аксессуар обеспечит выходную мощность до 15 Ватт, а стандарт беспроводной зарядки Qi совместим и с более ранними моделями — например, iPhone 8 или iPhone XR. Сам пауэрбанк довольно быстро принимает заряд мощностью до 20 Ватт.

Baseus

Еще одна фишка пауэрбанка — iOS реагирует на него точно так же, как на оригинальный аксессуар. Емкость заряда — 6000 mAh. Он доступен в четырех разных цветах по вот этой ссылке на AliExpress

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Комментарии

Misha Gynin
+12
Misha Gynin
Дешевле-то да, но такие штуки сильно перегревают заднюю крышку и всё время пытаются зарядить устройство до 100%, что негативно скажется на длительности жизни аккумулятора, в тоже время оригинал не допускает перегревов и поддерживает ~91,8% заряда давая далее работать от самого себя.
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