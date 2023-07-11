Нашли на AliExpress пауэрбанк от Baseus, который быстро зарядит смартфон, планшет и даже ноутбук

Продолжаем делиться с вами необычными и практичными находками с AliExpress. Ранее мы показывали многофункциональное расширение для розетки, а также мощную автомобильную зарядку для девайсов.
Сегодня в ленте попался крутейший powerbank от известного китайского бренда Baseus. Его главная особенность — впечатляющая мощность в 100 Ватт «на отдачу» электроэнергии. Такого показателя будет достаточно для быстрой зарядки любого смартфона или планшета и большинства современных ноутбуков и ультрабуков, кроме самых «злых» и игровых.
Номинальная емкость пауэрбанка Baseus составляет 20 000 mAh; это значит, что пользователь может рассчитывать на полезный объем примерно в 12 000 mAh. Если пересчитать эти цифры, то аксессуар сможет четыре раза зарядить iPhone 13, два раза — MacBook Air 13 или 2-3 раза — большой iPad Air / Pro. При этом скорость зарядки будет максимальна.
Powerbank оснащен двумя портами USB-С и двумя USB-A. Сам он тоже заряжается быстро — производитель заявляет, что в течение 90 минут девайс будет готов к работе. Единственным стоп-фактором для покупки может стать размер корпуса: габариты пауэрбанка составляют чуть меньше половины 13-дюймового MacBook Air.
Фото из отзыва
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