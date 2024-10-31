Нашли на AliExpress прекрасную замену AirPods 4 от UGREEN — с шумодавом и за вменяемый прайс

Олег

UGREEN

Продолжаем делиться практичными и выгодными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попались наушники от UGREEN, которые запросто потеснят новинку от Apple.

Наушники UGREEN H6 Pro по характеристикам и удобству посадки не уступают свежим AirPods 4: они предлагают активное шумоподавление, автономность до 6 часов и классическую форму корпуса вкладышей. В качестве бонуса можно получить необычный по дизайну кейс, а также аудио высочайшего качества: наушники поддерживают «народный» Hi-Res-кодек LDAC и Spatial Audio. В отличие от AirPods 4, аксессуар предлагается в двух цветах корпуса — белый и черный.

UGREEN

Проверить цену и купить UGREEN H6 Pro можно по этой ссылке на AliExpress. Новинка уступает наушникам от Apple лишь в экосистемных фичах (например, автопереключении), которые нужны далеко не всем, и при этом стоят примерно в три раза дешевле. А если почти нет разницы, зачем платить больше? 

0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
UGREEN сливает за копейки свой самый топовый пауэрбанк для смартфонов и ноутбуков на AliExpress
UGREEN выпустила улыбающийся пауэрбанк. Уже можно зацепить на AliExpress со скидкой
На AliExpress за смешные деньги распродают крутые наушники UGREEN с шумодавом и Hi-Res

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+1157
Dmitriy
При такой форме наушников, шумодав — просто переплата.
час назад в 18:19
#

Читайте также