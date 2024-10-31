Нашли на AliExpress прекрасную замену AirPods 4 от UGREEN — с шумодавом и за вменяемый прайс

Продолжаем делиться практичными и выгодными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попались наушники от UGREEN, которые запросто потеснят новинку от Apple.
Наушники UGREEN H6 Pro по характеристикам и удобству посадки не уступают свежим AirPods 4: они предлагают активное шумоподавление, автономность до 6 часов и классическую форму корпуса вкладышей. В качестве бонуса можно получить необычный по дизайну кейс, а также аудио высочайшего качества: наушники поддерживают «народный» Hi-Res-кодек LDAC и Spatial Audio. В отличие от AirPods 4, аксессуар предлагается в двух цветах корпуса — белый и черный.
Проверить цену и купить UGREEN H6 Pro можно по этой ссылке на AliExpress. Новинка уступает наушникам от Apple лишь в экосистемных фичах (например, автопереключении), которые нужны далеко не всем, и при этом стоят примерно в три раза дешевле. А если почти нет разницы, зачем платить больше?
Наушники UGREEN H6 Pro по характеристикам и удобству посадки не уступают свежим AirPods 4: они предлагают активное шумоподавление, автономность до 6 часов и классическую форму корпуса вкладышей. В качестве бонуса можно получить необычный по дизайну кейс, а также аудио высочайшего качества: наушники поддерживают «народный» Hi-Res-кодек LDAC и Spatial Audio. В отличие от AirPods 4, аксессуар предлагается в двух цветах корпуса — белый и черный.
Проверить цену и купить UGREEN H6 Pro можно по этой ссылке на AliExpress. Новинка уступает наушникам от Apple лишь в экосистемных фичах (например, автопереключении), которые нужны далеко не всем, и при этом стоят примерно в три раза дешевле. А если почти нет разницы, зачем платить больше?