Нашли на AliExpress практичный чудо-прибор, который обновит всю вашу одежду

Олег

Konka


Продолжаем рассказывать об интересных и практичных находках с AliExpress. В прошлый раз мы показали полезнейший девайс для ремонта пластика и вечную зарядку для смартфона. А сейчас будет кое-что для вашего гардероба.

Триммер Konka предназначен для удаления катышков с одежды и других вещей (покрывала, постельное белье и т.д.). Как известно, со временем текстиль и шерсть скатываются, и образующиеся комочки придают вещи поношенный «уставший» вид. После обработки поверхности специальным триммером катышков не останется, а любимый свитер будет выглядеть более опрятно.

Прибор работает очень просто: он буквально срезает катышки с одежды, «бреет» её, собирая частички ткани во внутренний контейнер. После обработки вещи триммер можно легко почистить и он снова готов к использованию. От повреждений ткань защищена специальной гладкой насадкой.

Устройство работает от аккумулятора и заряжается от порта USB-С. Приобрести его на AliExpress можно вот по этой ссылке. У товара набралось более 400 отзывов, а общий рейтинг — 4,7 звезды. 

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