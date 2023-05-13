Нашли на AliExpress практичный чудо-прибор, который обновит всю вашу одежду

Продолжаем рассказывать об интересных и практичных находках с AliExpress. В прошлый раз мы показали полезнейший девайс для ремонта пластика и вечную зарядку для смартфона. А сейчас будет кое-что для вашего гардероба.
Триммер Konka предназначен для удаления катышков с одежды и других вещей (покрывала, постельное белье и т.д.). Как известно, со временем текстиль и шерсть скатываются, и образующиеся комочки придают вещи поношенный «уставший» вид. После обработки поверхности специальным триммером катышков не останется, а любимый свитер будет выглядеть более опрятно.
Прибор работает очень просто: он буквально срезает катышки с одежды, «бреет» её, собирая частички ткани во внутренний контейнер. После обработки вещи триммер можно легко почистить и он снова готов к использованию. От повреждений ткань защищена специальной гладкой насадкой.
Устройство работает от аккумулятора и заряжается от порта USB-С. Приобрести его на AliExpress можно вот по этой ссылке. У товара набралось более 400 отзывов, а общий рейтинг — 4,7 звезды.