Нашли на AliExpress практичный и недорогой сетевой фильтр-тройник с четырьмя USB-портами

Олег

Тройник


Продолжаем делиться полезными и практичными находками с AliExpress. В прошлый раз мы показывали вам классную и доступную электробритву Xiaomi, а сегодня в ленте попался неплохой многофункциональный сетевой фильтр.

Небольшой «кубик» для розетки продается в черном либо белом цвете и защитит ваши бытовые приборы от скачков напряжения, но не только. Фильтр предлагает сразу три розетки вместо одной занятой, а также четыре порта USB: три стандартных USB-A и один Type-С. Максимальная выходная мощность каждого порта составляет 10,5W, чего с головой хватит для маломощных домашних приборов вроде кошачьей поилки-фонтана, помпы для питьевой воды, электрической зубной щетки, триммера и так далее.

Купить сетевой фильтр 7-в-1 можно по этой ссылке на AliExpress дешевле 1000 рублей. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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