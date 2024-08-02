Нашли на AliExpress простую, надежную и недорогую электрическую зубную щетку от Xiaomi. Это ровно то, что вы искали

Продолжаем делиться находками с AliExpress. Ранее мы уже показали удобную зарядку для Apple-устройств от UGREEN и рассказали о программах лояльности российских маркетплейсов. А сегодня в ленте попалась простая, но эффективная зубная щетка от суббренда Xiaomi.
Щетка Mijia T100 является базовой моделью для всех и каждого. У нее очень минималистичный дизайн, который просто не может не понравиться, и три цвета корпуса на выбор. Оригинальные насадки довольно мягкие, так что не повредят даже чувствительные дёсны. Фишка щетки — звуковой принцип работы; он эффективнее и бережнее механической движущейся головки, при этом не влияет на пломбы и коронки, в отличие от более дорогих ультразвуковых моделей.
Щетка работает от встроенного аккумулятора 2-3 недели, и заряжается по USB. У нее есть защита от воды IPX7, мыть под краном не просто можно, но и нужно. Насадки для нее тоже продаются в большом количестве: мягкие оригинальные чуть дороже и более дешевые и жесткие копии. Насадки рекомендуется менять раз в 2 месяца.
Проверить цену и купить Mijia T100 можно по этой ссылке на AliExpress. Там же найдете оригинальные насадки, которые можно закинуть в комплект. Ценник очень радует.
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