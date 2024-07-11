Нашли на AliExpress сверхскоростную USB-флешку: она быстрее, чем ваш жесткий диск

Олег
Movespeed

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали миниатюрный SSD-адаптер и пять GaN-зарядок, от которых не страшно заряжать технику Apple.

На этот раз мы нашли стильную и супербыструю USB-флешку от бренда Movespeed. Скорость обычно является слабым местом любой флешки, но не этой: она работает по USB 3.2 Gen 2 и способна передавать до 1000 Мбит/с (если порт вашего ПК поддерживает такую скорость). Для желающих сэкономить есть и более медленная и доступная версия с шиной до 520 Мбит/с.

Movespeed

Еще одна очень крутая особенность флешки Movespeed — сразу два коннектора. Вы сможете вставлять её как в классический USB-A, так и в новомодный Type-С безо всяких переходников и адаптеров. Правда, максимальная скорость гарантирована только при использовании USB-С. А еще наличие «тайпси» позволяет использовать накопитель со смартфонами и планшетами, в том числе iPhone 15 и iPad.

Проверить цену и купить супербыструю флешку Movespeed можно на AliExpress по этой ссылке. У товара более 1000 отзывов и рейтинг 4,8 звезды. Доступная емкость — от 128 Гб до 2ТБ, есть версии с разным дизайном корпуса. 


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