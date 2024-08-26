Нашли на AliExpress стильную и качественную электробритву от Xiaomi. Идеальный подарок!

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали базовые TWS-наушники от Baseus, которые подойдут буквально каждому, а сегодня в ленте нашлась классная электробритва занедорого.
Бритва выпускается под суббрендом Xiaomi — ENCHEN, и называется Blackstone. Она продается достаточно давно, чтобы заработать прекрасную репутацию: это качественный и удобный девайс, который к тому же несложно обслуживать. Бритва оснащена плавающей 3D-головкой с тремя лезвиями, которые продаются отдельно. Её можно мыть под краном. На задней части предусмотрен выдвигающийся триммер. Внутри установлен аккумулятор с автономностью до 60 минут непрерывного бритья.
Купить бритву ENCHEN Blackstone чуть дороже 1000 рублей можно по этой ссылке на AliExpress. Это прекрасный и недорогой подарок, который будет долго радовать своего владельца.