Нашли на AliExpress стильные и удобные смарт-часы — стоят как обед в фастфуде, а хороших отзывов вагон

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попались неплохие смарт-часы, которые уверенно набирают фан-базу и количество довольных покупателей.
Девайс от малоизвестного бренда MASX называется Oasis X и выглядит достаточно брутально: часы выполнены в стиле «защищенных» с рублеными гранями и крупными крепежами. В них встроен GPS-модуль, а с помощью Bluetooth-соединения можно не только просматривать уведомления и синхронизировать параметры здоровья, но и полноценно звонить.
Разумеется, на борту имеются биодатчики, которые следят за качеством тренировок, активностью и сном. Диагональ AMOLED-дисплея составляет 1,43 дюйма, а разрешение — 391 ppi; на выбор доступно более 100 циферблатов в мобильном приложении FitCloudPro. Производитель обещает, что при интенсивном использовании часы проживут до 7 дней от одного заряда, а в экономичном режиме — 21-30 дней.
Проверить цену и купить MASX Oasis X можно по этой ссылке на AliExpress. Их стоимость вас очень приятно удивит. Товар купили уже более 3700 раз, и оставили более 600 отзывов, из которых 517 на 5 звезд. Разумеется, ожидать флагманского уровня от них не стоит, но свою стоимость они, похоже, оправдывают.
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