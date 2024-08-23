Нашли на AliExpress стильные накладные наушники с шумодавом от Baseus дешевле 2000 рублей

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже рассказывали о недорогой и надежной электрической зубной щетке Xiaomi, а сегодня попалась классная скидка на наушники Baseus.
Эта модель выполнена в форм-факторе накладных наушников и доступна в двух цветах — сером и светло-бежевом. Внешне они сделаны очень стильно и подойдут как к спортивной, так и повседневной одежде. Внутри установлены аккумуляторы с запасом автономности до 70 часов и четыре микрофона для звонков. А самое главное — активное шумоподавление, которое вкупе с пассивным отлично отсечет шумы; а режим прозрачности поможет не попасть под колеса машин большого города.
Наушники Baseus прямо сейчас продаются дешевле 2000 рублей на AliExpress, причем доставка будет быстрой — меньше недели до постамата.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158