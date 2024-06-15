Нашли на AliExpress суперстильный и недорогой пауэрбанк в стиле Nothing. И себе, и в подарок!

Олег

Продолжаем делиться с вами полезными и интересными находками с AliExpress. На этот раз нашелся стильный полупрозрачный пауэрбанк для Android, iPhone и Apple Watch сразу. Портативный аккумулятор сделан в стиле компании Nothing: матовый корпус спереди прикрыт прозрачным пластиком, сквозь который можно разглядеть компоненты системной платы. Смотрится очень стильно и привлекает внимание, в том числе благодаря сочетанию черного и желтого цветов.

AliExpress

AliExpress

Что касается удобства использования, то аксессуар очень компактный и оснащен сразу четырьмя интерфейсами подключения. На корпусе можно найти порт USB-С, два встроенных кабеля с USB-С и Lightning, а также площадку для зарядки Apple Watch. Универсальность просто зашкаливает. Емкость составляет 10000 мАч, а остаток заряда можно отслеживать на светодиодном дисплее.

Купить стильный и удобный пауэрбанк можно на AliExpress по этой ссылке. Покупатели оценили его в 4,8 звезды. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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