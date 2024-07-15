Нашли на AliExpress суперстильный и прочный кабель для зарядки iPhone и Android-девайсов. Такого у вас еще не было

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы показали вам сверхскоростную флешку и 5 качественных GaN-зарядок.
А сегодня в ленте попался стильный и прочный кабель WEKOME, который выполнен в «инженерном» дизайн-коде. Плоский провод с практичной тканевой оплеткой не пачкается и устоит перед кошачьими челюстями. А еще он не запутывается благодаря упругости и плоской форме. Штекеры, выполненные из прочного пластика и гибкой резины, смотрятся очень брутально благодаря сочетанию черного с желтым цветов и угловатой форме. Пропускная способность этих кабелей — до 100W.
Проверить цену и купить кабель WEKOME можно по этой ссылке на AliExpress. На выбор есть разные сочетания штекеров USB-A, Type-C, Lightning для iPhone, iPad, Android-смартфонов и так далее. Стоят очень скромных денег.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158