Нашли на AliExpress суперстильный и прочный кабель для зарядки iPhone и Android-девайсов. Такого у вас еще не было

Олег

WEKOME


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы показали вам сверхскоростную флешку и 5 качественных GaN-зарядок.

А сегодня в ленте попался стильный и прочный кабель WEKOME, который выполнен в «инженерном» дизайн-коде. Плоский провод с практичной тканевой оплеткой не пачкается и устоит перед кошачьими челюстями. А еще он не запутывается благодаря упругости и плоской форме. Штекеры, выполненные из прочного пластика и гибкой резины, смотрятся очень брутально благодаря сочетанию черного с желтым цветов и угловатой форме. Пропускная способность этих кабелей — до 100W.

WEKOME

Проверить цену и купить кабель WEKOME можно по этой ссылке на AliExpress. На выбор есть разные сочетания штекеров USB-A, Type-C, Lightning для iPhone, iPad, Android-смартфонов и так далее. Стоят очень скромных денег. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

tellurian
+1548
tellurian
У меня цена на все кабели 459₽
час назад в 16:36
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+705
jkttim
Без сертификата mfi для lightning все эти провода шляпа! Провере лично уже на многолетнем опыте. В таких кабелях нет специального чипа для корректной зарядки техники apple. Если не жалко аккумулятор или контроллер заряда, можно смело брать. Лично я про такие уже давно забыл. +Кабель нормального производителя лучше проверять на специальном сайте apple.
22 минуты назад
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+705
jkttim jkttim
*Проверено
21 минуту назад
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