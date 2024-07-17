Нашли на AliExpress суперудобный пауэрбанк для iPhone 15 от Baseus. Никаких «горбов» и проводов!

Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали стильный и долговечный кабель, а также флешку со скоростью SSD.
Сегодня в ленте попался необычный powerbank Baseus с очень приятной скидкой по купону продавца. Он сделан как небольшой внешний блок, который подключается в порт USB-C и остается в нижней части устройства. При этом пауэрбанк вмещает 5000 мАч емкости и может отдавать её с мощностью до 20W. Наличие Type-С-порта позволит подключить аксессуар не только к айфону, но и к Android-смартфонам или даже iPad.
Проверить цену и купить Baseus Mini Powerbank 20W можно по этой ссылке на AliExpress. На выбор доступно четыре цвета. Не забудьте взять купон продавца на странице товара! С ним ценник выходит ниже 1000 рублей.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
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