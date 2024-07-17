Нашли на AliExpress суперудобный пауэрбанк для iPhone 15 от Baseus. Никаких «горбов» и проводов!

Олег

Baseus


Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали стильный и долговечный кабель, а также флешку со скоростью SSD.

Сегодня в ленте попался необычный powerbank Baseus с очень приятной скидкой по купону продавца. Он сделан как небольшой внешний блок, который подключается в порт USB-C и остается в нижней части устройства. При этом пауэрбанк вмещает 5000 мАч емкости и может отдавать её с мощностью до 20W. Наличие Type-С-порта позволит подключить аксессуар не только к айфону, но и к Android-смартфонам или даже iPad.

Baseus

Baseus

Проверить цену и купить Baseus Mini Powerbank 20W можно по этой ссылке на AliExpress. На выбор доступно четыре цвета. Не забудьте взять купон продавца на странице товара! С ним ценник выходит ниже 1000 рублей. 

AliExpress


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158


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Комментарии

shah777111
+327
shah777111
Это шутка? В чем удобство то? Обычно смартфон мезинцем снизу придерживают, а тут как??? Лучше уж горб!
Сегодня в 16:04
#
tellurian
+1545
tellurian shah777111
Кому-то будет удобно. Кому нет не купит.
Тут форм фактор решает.
Сегодня в 16:25
#
shah777111
+327
shah777111 tellurian
Мне сложно представить, кому будет удобно? Думаю даже Валуеву, будет не удобно😁
Сегодня в 17:05
#
iProJora
+250
iProJora
У меня есть такой, давно.
Полное г..но.
Сегодня в 16:28
#