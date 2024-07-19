Нашли на AliExpress свежие новинки от CMF: смарт-часы Watch Pro 2 и наушники Buds Pro 2. Ценники разумные

Олег

Nothing


Чуть больше недели назад компания Nothing выпустила три новых девайса под своим суббрендом CMF: Phone 1, Watch Pro 2 и Buds Pro 2. Прошло всего несколько дней, а они уже вовсю начали продаваться на AliExpress, причем в магазине с хорошей проверенной репутацией. Ссылку на смартфон мы уже давали вот тут.

CMF

Смарт-часы CMF Watch Pro 2 отличаются кастомизируемым безелем: пользователь может выбирать между скругленной и угловатой формой, и прикреплять желаемую запчасть под свое настроение. Часы оснащены экраном 1,32 дюйма и предлагают на выбор больше сотни циферблатов. Купить CMF Watch Pro 2 можно вот здесь.

CMF

Беспроводные наушники CMF Buds Pro 2 отличаются от остальных необычным элементом — регулятором-крутилкой на кейсе, с помощью которой можно управлять громкостью треков и шумоподавлением, а также вызывать голосового ассистента. А еще они поддерживают LDAC для звука без потерь. Купить CMF Buds Pro 2 можно вот по этой ссылке на AliExpress


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