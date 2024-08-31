Нашли на AliExpress убойную беспроводную зарядку — выдает до 50 ватт

Продолжаем делиться полезными и выгодными находками с AliExpress. В прошлый раз мы рассказали об ультрабюджетном сетевом фильтре-тройнике, а сегодня напомним о популярнейшей беспроводной зарядке Xiaomi.
Девайс продается в Китае уже довольно давно и многие его знают. Эта зарядка — золотая середина по мощности, качеству и ценнику. Она сделана из черного и золотистого пластика и выглядит очень стильно. Что касается мощности, то здесь тоже порядок: до 50 ватт на выходе хватит практически любому устройству кроме самых редких. Обратите внимание, что iPhone не возьмет от неё более 7,5 ватт из-за ограничений Apple, а вот Android-смартфоны — пожалуйста. В комплекте поставляется блок питания на 67W и подходящий кабель.
Купить зарядку Xiaomi 50W можно по этой ссылке на AliExpress. Есть возможность выбрать комплектный адаптер для розетки своей страны.