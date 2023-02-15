Нашли на AliExpress удобную умную лампочку — вы больше не захотите вкручивать обычные!

Мы периодически рассказываем о разных интересных и практичных товарах с AliExpress — например, об электрическом дозаторе для питьевой воды, миниатюрном универсальном пульте для домашней техники или удобном наборе для смартфона.
В этот раз мы нашли очень полезную вещь для дома — светодиодную лампочку, которая внешне не выглядит как что-то необычное. Однако у нее есть крутая особенность: встроенный датчик движения. Для его работы не требуется никаких дополнительных девайсов или настроек: всё необходимое уже встроено в корпус лампы.
Такая лампочка позволит вам забыть про выключатель света — его можно оставить включенным, а лампа сама будет включаться и выключаться, когда кто-то проходит рядом. К слову, датчик распознает движение в радиусе до 120 градусов. В отзывах (которых больше 20 тысяч) покупатели отмечают, что использовать лампу лучше без плафона, чтобы датчик работал правильно (и работал вообще). А еще говорят, что чем выше размещена лампа, тем корректней работает автоматика.
Купить умную лампу можно вот здесь. Стоимость — около 300 рублей.