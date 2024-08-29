Нашли на AliExpress удобный и стильный MagSafe-powerbank по цене похода в пиццерию

Продолжаем делиться необычными и практичными находками с AliExpress. В прошлый раз мы показывали тройник в розетку с USB-портами, а сегодня в ленте попался сипатичный и удобный пауэрбанк.
Устройство продает молодой бренд MOVESPEED, который специализируется на пауэрбанках, зарядках и портативных носителях. Модель S05 продается в сером и бежевом цветах, выполнено из матового пластика и выглядит очень стильно. Встроенная конструкция MagSafe на внутренней стороне надежно крепится к iPhone и не шевелится из стороны в сторону благодаря наличию вертикального фиксатора. На выбор доступны компактная версия на 5000 mAh и емкая на 10000 mAh.
Проверить цену и купить MOVESPEED S05 можно по этой ссылке на AliExpress. Покупатели оценивают устройство в 4,7 звезды.
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