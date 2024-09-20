Нашли на AliExpress «умное» кольцо за 100 рублей, и это не шутка

Олег

Кольцо


Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы уже рассказали о хитром гаджете для дома, который поможет экономить на электроэнергии.

А сегодня в ленте маркетплейса попалось «умное» кольцо на палец буквально за копейки. Разумеется, у него нет встроенного Bluetooth, датчика измерения кислорода в крови и связи с мобильным приложением, однако отображать температуру вашего тела оно вполне сможет. Китайские инженеры встроили внутрь кольца из нержавеющей стали шкалу из цифр, обозначающих температуру; цифра, которая соответствует текущей температуре тела, будет светиться ярче остальных.

Купить смарт-кольцо можно по этой ссылке на AliExpress. Оно доступно в четырех цветах — от скромной классики до цыганиума. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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