Нашли на AliExpress «умное» кольцо за 100 рублей, и это не шутка

Продолжаем делиться необычными и полезными находками с AliExpress. В прошлый раз мы уже рассказали о хитром гаджете для дома, который поможет экономить на электроэнергии.
А сегодня в ленте маркетплейса попалось «умное» кольцо на палец буквально за копейки. Разумеется, у него нет встроенного Bluetooth, датчика измерения кислорода в крови и связи с мобильным приложением, однако отображать температуру вашего тела оно вполне сможет. Китайские инженеры встроили внутрь кольца из нержавеющей стали шкалу из цифр, обозначающих температуру; цифра, которая соответствует текущей температуре тела, будет светиться ярче остальных.
Купить смарт-кольцо можно по этой ссылке на AliExpress. Оно доступно в четырех цветах — от скромной классики до цыганиума.
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