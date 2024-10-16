Нашли на AliExpress умные часы Xiaomi для фанатов Casio. Стиль и функции в одном корпусе!

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. На этот раз в ленте попались не новые, но очень ламповые смарт-часы от концерна Xiaomi.
Amazfit Neo — это «умные» часы с дизайном в стиле легендарных Casio и нестандартной гибридной концепцией. У них есть дисплей, который в нижней своей половине всегда показывает текущее время, а в верхней — динамически обновляемую информацию. Круглый сегмент слева отображает пиктограмму выбранной вами функции (будильник, погода, пульс, шаги), а прямоугольная часть справа сверху — расширенную информацию по выбранной опции. Например, количество пройденных шагов, температуру на улице, пульс и так далее. Устройство оборудовано полноценным биодатчиком для отслеживания активностей, а также встроенным динамиком для уведомлений (прочитать которые на экране нельзя). Управление часами происходит с помощью физических кнопок, есть встроенная подсветка с активацией по движению руки. Девайс подключается к приложению Zepp для iOS и Android.
Купить ретро-часы Amazfit Neo можно на AliExpress по этой ссылке. Они были представлены в 2020 году, но даже сегодня аналогов для любителей классики у них почти нет, так что часики продолжают раскупать.
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