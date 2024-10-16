Нашли на AliExpress умные часы Xiaomi для фанатов Casio. Стиль и функции в одном корпусе!

Олег

Amazfit


Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. На этот раз в ленте попались не новые, но очень ламповые смарт-часы от концерна Xiaomi.

Amazfit Neo — это «умные» часы с дизайном в стиле легендарных Casio и нестандартной гибридной концепцией. У них есть дисплей, который в нижней своей половине всегда показывает текущее время, а в верхней — динамически обновляемую информацию. Круглый сегмент слева отображает пиктограмму выбранной вами функции (будильник, погода, пульс, шаги), а прямоугольная часть справа сверху — расширенную информацию по выбранной опции. Например, количество пройденных шагов, температуру на улице, пульс и так далее. Устройство оборудовано полноценным биодатчиком для отслеживания активностей, а также встроенным динамиком для уведомлений (прочитать которые на экране нельзя). Управление часами происходит с помощью физических кнопок, есть встроенная подсветка с активацией по движению руки. Девайс подключается к приложению Zepp для iOS и Android.

Купить ретро-часы Amazfit Neo можно на AliExpress по этой ссылке. Они были представлены в 2020 году, но даже сегодня аналогов для любителей классики у них почти нет, так что часики продолжают раскупать. 


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Выпущена улучшенная версия смарт-часов Amazfit GTR 4
Раскрыта цена умного кольца Amazfit Helio Ring. Старт продаж совсем скоро
Топовые смарт-часы Amazfit отдают за смешные деньги. Они максимально прочные и мегастильные

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3748
kardigan
Легендарные Casio-это с калькулятором, а это так .. баловство.
Сегодня в 16:18
#
Вася Вотафаков
+6031
Вася Вотафаков
По мне так часы большеваты. Выглядят как китайский будильник. А так прикольно.
Сегодня в 20:02
#
Sergey Malyshok
–3
Sergey Malyshok
Фигасе вы оперативно работаете! Эти часы два года как сняты с производства, на Али продаются остатки с дохлыми аккумуляторами.А продаются они с 2020 года.
2 часа назад в 20:45
#

Читайте также