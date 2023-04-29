Нашли на AliExpress зарядку в авто на 130 Ватт, которая зарядит даже ноутбук. Недорого и практично

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы писали о котопылесосе, удобном дозаторе для жидкого мыла и умной лампочке. А сегодня расскажем об очень практичном автомобильном зарядном блоке в прикуриватель.
Блок питания от бренда UGREEN выполнен из темного матового пластика, а значит не будет пачкаться и собирать царапины и отпечатки. Но главная фишка этого товара — суммарная выходная мощность до 130 Ватт. Это значит, что в автомобиле можно будет быстро и без проблем зарядить любой портативный девайс: планшет, повербанк, ноутбук или даже несколько смартфонов одновременно. Поддерживается Power Delivery 3.0.
Зарядка оборудована тремя портами: одним классическим USB-A и двумя USB-С. Использовать можно сразу три разъема одновременно, а для получения максимальной отдачи в 100 + 30 Ватт нужно оставить подключенным два USB-С порта и не использовать USB-A.
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