Нашли на AliExpress зарядку в авто на 130 Ватт, которая зарядит даже ноутбук. Недорого и практично

Олег

UGREEN


Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Ранее мы писали о котопылесосе, удобном дозаторе для жидкого мыла и умной лампочке. А сегодня расскажем об очень практичном автомобильном зарядном блоке в прикуриватель.

Блок питания от бренда UGREEN выполнен из темного матового пластика, а значит не будет пачкаться и собирать царапины и отпечатки. Но главная фишка этого товара — суммарная выходная мощность до 130 Ватт. Это значит, что в автомобиле можно будет быстро и без проблем зарядить любой портативный девайс: планшет, повербанк, ноутбук или даже несколько смартфонов одновременно. Поддерживается Power Delivery 3.0.

UGREEN

UGREEN

Зарядка оборудована тремя портами: одним классическим USB-A и двумя USB-С. Использовать можно сразу три разъема одновременно, а для получения максимальной отдачи в 100 + 30 Ватт нужно оставить подключенным два USB-С порта и не использовать USB-A.

Приобрести зарядку UGREEN 130 Ватт можно по этой ссылке на AliExpress. Не забудьте взять купоны на странице товара. 

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Комментарии

+4301
Gabriel
Главное чтобы эта копеечная хрень не спалила электрооборудование в машине.
29 апреля 2023 в 18:54
#
Bor™
+579
Bor™ Gabriel
Говорите копеечный ???

2 267,20 ₽ как бы не копеечно, но опасения ваши разделяю.
29 апреля 2023 в 19:58
#
Robustez
+5
Robustez
Ugreen — мощь! Качество несравнимо выше любого другого китайского бренда. Такие две по 69W трудятся уже полгода: iPhone, iPad, MacBook Pro M1 — всё без нареканий!
29 апреля 2023 в 20:04
#
+965
Grealex Robustez
Еще Hoco и еще какая-то со сложным названием. Остальной китай не рассматриваю.
Сегодня в 11:31
#
–195
NYX
Горячая штучка, я б сказал даже огненная)
29 апреля 2023 в 20:40
#