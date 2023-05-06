Нашли небольшую бесплатную утилиту для macOS, которая удаляет приложения и их кэш

Олег

macOS


Ранее мы писали о всех способах удалить приложение с Mac, не прибегая к инструментам от сторонних разработчиков. К сожалению, процесс удаления программ в macOS далеко не интуитивен: приложения из App Store удаляются одним методом, а установленные из DMG — совсем другим. Что касается кэша, то очистить его после удаления самого приложения довольно проблематично и единой схемы не существует.

Однако в сети есть небольшая, но крайне полезная утилита — AppCleaner. Она умеет удалять приложения вместе с накопленными мусорными данными, причем любой софт можно очистить из одного интерфейса.

Загрузить AppCleaner можно на официальной страничке разработчика. Программа очень проста. После запуска вы увидите всего две вкладки: на первую можно перетащить иконку приложения для удаления, а на второй отображается полный список всех установленных программ, из которого их можно быстро деинсталлировать. Чтобы утилита работала корректно, выдайте ей все нужные доступы в настройках, а перед удалением приложения обязательно его закройте через cmd + Q.

Ранее я рассказал, как установить любую игру или приложение iOS на Mac с чипом Silicon M. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как отключить входящие звонки с iPhone на Mac и спасти свои нервы
Как максимально быстро очистить историю в Chrome, Edge и Safari
Как быстро перекинуть файл с Android на macOS по принципу AirDrop

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому
В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно
Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bazily
+214
Bazily
А могли бы просто своих читателей спросить, поделиться опытом. У меня эта утилита лет 10 уже, а скорее даже больше 😂
2 часа назад в 19:42
#
Ckor_30
+659
Ckor_30
Пользуюсь очень давно этим приложением очень доволен.
час назад в 20:27
#