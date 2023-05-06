Нашли небольшую бесплатную утилиту для macOS, которая удаляет приложения и их кэш

Ранее мы писали о всех способах удалить приложение с Mac, не прибегая к инструментам от сторонних разработчиков. К сожалению, процесс удаления программ в macOS далеко не интуитивен: приложения из App Store удаляются одним методом, а установленные из DMG — совсем другим. Что касается кэша, то очистить его после удаления самого приложения довольно проблематично и единой схемы не существует.
Однако в сети есть небольшая, но крайне полезная утилита — AppCleaner. Она умеет удалять приложения вместе с накопленными мусорными данными, причем любой софт можно очистить из одного интерфейса.
Загрузить AppCleaner можно на официальной страничке разработчика. Программа очень проста. После запуска вы увидите всего две вкладки: на первую можно перетащить иконку приложения для удаления, а на второй отображается полный список всех установленных программ, из которого их можно быстро деинсталлировать. Чтобы утилита работала корректно, выдайте ей все нужные доступы в настройках, а перед удалением приложения обязательно его закройте через cmd + Q.
Ранее я рассказал, как установить любую игру или приложение iOS на Mac с чипом Silicon M.