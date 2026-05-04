Нашли неплохую бесплатную замену iMazing для Windows, Linux и macOS — iDescryptor

В сети появилось приложение iDescriptor — универсальный инструмент для управления iOS-устройством с компьютера или ноутбука. Утилита умеет многое из того, что предлагают 3uTools и iMazing, при этом распространяется бесплатно и доступна для трех самых распространенных настольных ОС.
iDescryptor скачивается с GitHub в виде установочного архива. На macOS после его копирования в папку «Программы» система требует аутентификации для запуска — это логично, так как утилита затрагивает чувствительные для Apple сегменты системы и iOS-девайсов, при этом не имеет официальной подписи.
После запуска и подключения iPhone или iPad кабелем к ПК вы увидите основные сведения о нем — текущее ПО, регион производства, статус активации iCloud, состояние АКБ в процентах и с указанием количества циклов. Снизу отображается шкала использования накопителя.
В левой панели есть еще три раздела, которые отсылают к iTunes 2010-х годов — приложения (отображаются те, которые позволяют обмен файлами с ПК), галерея (выборочные фото) и файлы (только просмотр). Сверху можно переключиться на раздел Apps и работать с App Store: устанавливать приложения, скачивать IPA для «консервов» и так далее. В разделе Toolbox есть возможность трансляции экрана устройства на компьютер, подмена метки GPS, работа с галереей по Wi-Fi и так далее.
Обратите внимание, что разработчик iDescryptor — частное лицо. При этом проект размещен на GitHub, то есть он проверен энтузиастами. В целом, несмотря на простенькое оформление, приложение может заменить более именитые, перегруженные и платные аналоги.