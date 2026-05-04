Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Нашли неплохую бесплатную замену iMazing для Windows, Linux и macOS — iDescryptor

Олег


В сети появилось приложение iDescriptor — универсальный инструмент для управления iOS-устройством с компьютера или ноутбука. Утилита умеет многое из того, что предлагают 3uTools и iMazing, при этом распространяется бесплатно и доступна для трех самых распространенных настольных ОС. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

iDescryptor скачивается с GitHub в виде установочного архива. На macOS после его копирования в папку «Программы» система требует аутентификации для запуска — это логично, так как утилита затрагивает чувствительные для Apple сегменты системы и iOS-девайсов, при этом не имеет официальной подписи. 



После запуска и подключения iPhone или iPad кабелем к ПК вы увидите основные сведения о нем — текущее ПО, регион производства, статус активации iCloud, состояние АКБ в процентах и с указанием количества циклов. Снизу отображается шкала использования накопителя. 



В левой панели есть еще три раздела, которые отсылают к iTunes 2010-х годов — приложения (отображаются те, которые позволяют обмен файлами с ПК), галерея (выборочные фото) и файлы (только просмотр). Сверху можно переключиться на раздел Apps и работать с App Store: устанавливать приложения, скачивать IPA для «консервов» и так далее. В разделе Toolbox есть возможность трансляции экрана устройства на компьютер, подмена метки GPS, работа с галереей по Wi-Fi и так далее. 





Обратите внимание, что разработчик iDescryptor — частное лицо. При этом проект размещен на GitHub, то есть он проверен энтузиастами. В целом, несмотря на простенькое оформление, приложение может заменить более именитые, перегруженные и платные аналоги. 
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как установить любое iOS-приложение или игру IPA на Mac с чипом Silicon M1/M2/M3/M4
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Что такое AltStore на iOS? Чем он полезен для россиян? Какие в нём риски? Рассказываем от А до Я

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

kardigan
+4431
kardigan
iMazing в урезанном виде вроде тоже бесплатна. Эта прога что даже не имеет Русского языка? ) умеет многое и бесплатна-к чему бы это?
2 часа назад в 10:56
#
+50
kkm
3uTools хотя бы... не, не слышали? Тоже бесплатна. Так что хорошо, что появилась ещё одна не монструозная софтина. Ребятки из iMazing вконец обрзели с ценами на подписки и число устройств, а в триале она бесполезна практически.
час назад в 11:12
#

Читайте также