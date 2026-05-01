Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Нашли незаменимый аксессуар для Apple Watch. Неясно, как вы без него жили до сих пор!

Олег


Apple Watch — классные смарт-часы, которые являются детищем Тима Кука и завоевали миллионы фанатов по всему миру. Однако у них есть один неспоримый недостаток: автономность. От одного заряда даже новые часы едва ли доживают двое суток, а через год ношения и вовсе просятся на зарядку ежедневно. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Вот только есть нюанс: носить с собой штатный «блинчик» с неотключаемым кабелем не всегда удобно. В результате вы можете остаться с разряженными часами вдали от зарядного устройства. Такого не случится, если иметь под рукой портативный зарядный блочок специально для Apple Watch. Его главная фишка — отсутствие кабеля, так что его можно носить в любом кармане, сумке-бананке или даже в виде брелока на ключах. Кабель USB-С сегодня найдется, пожалуй, везде, но может и нет — на такой случай внутри блочка есть встроенный аккумулятор на 1200 мАч. Да, это и зарядник, и пауэрбанк для Apple Watch в одном корпусе. 

Заказать портативную быструю зарядку для Apple Watch можно по этой ссылке. На выбор есть белый и черный вариант; еще один камень в огород Apple, предлагающей один-единственный белый цвет. 


Фото из отзывов

Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries встроился в AliExpress. Назревает что-то грандиозное!
Нашли умный аксессуар мечты: его дизайн можно менять на ходу прямо со смартфона
ТОП-6 девайсов для дома, без которых не обойтись в 2026 году

Рекомендации

Рекомендации

Casio представила самые странные часы 2026 года. Это почти холодное оружие!
Установите iOS 26.3 как можно скорее, и вот почему
5 новых функций iPhone 18 Pro, ради которых все побегут его брать
Власти сообщили, кто из жителей РФ первыми получит 5G

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

kardigan
+4430
kardigan
Какой смысл в этих часах, которые только и делают, что жрут?
1 мая 2026 в 17:29
#
+22
Феликс kardigan
Чуть больше чем ваш коммент тут
Сегодня в 16:10
#

Читайте также