Нашли отличное применение для ваших Live Photo на iPhone и iPad

Олег

Фото: Unsplash


Возможность создавать «живые фото» появилась в iOS очень давно, однако остается очень недооцененной фичей. Несмотря на то, что она включена по умолчанию прямо «из коробки», многие очень скоро её отключают; «весят» Live Photo больше, чем статичные, а просматривать их удержанием пальца человек будет крайне редко.

Если вы успели наснимать Live Photo и не знаете, что с ними делать, есть неплохой вариант — можно превратить их в видеоролик. Встроенный инструмент iOS позволяет в пару касаний сделать из Live Photo 3-секундное видео, либо быстро склеить несколько «живых фото» в один ролик.

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  • Откройте «Фото» и перейдите на вкладку «Альбомы»
  • Выберите пункт «Фото Live Photo»
  • Нажмите кнопку «Выбрать» в углу экрана
  • Выберите одну Live Photo либо несколько штук, в зависимости от того, какой ролик хотите получить на выходе
  • Нажмите «три точки» в углу экрана
  • Выберите «Сохранить как видео».
iOS

Готово! Теперь ваши Live Photo сохранились в общую медиатеку как видеоролик, который можно пересматривать или с кем-то поделиться. А сами «живые фото» можно удалить, чтобы они не занимали место в ленте. 

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