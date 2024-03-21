Нашли отличное применение для ваших Live Photo на iPhone и iPad



Возможность создавать «живые фото» появилась в iOS очень давно, однако остается очень недооцененной фичей. Несмотря на то, что она включена по умолчанию прямо «из коробки», многие очень скоро её отключают; «весят» Live Photo больше, чем статичные, а просматривать их удержанием пальца человек будет крайне редко.



Если вы успели наснимать Live Photo и не знаете, что с ними делать, есть неплохой вариант — можно превратить их в видеоролик. Встроенный инструмент iOS позволяет в пару касаний сделать из Live Photo 3-секундное видео, либо быстро склеить несколько «живых фото» в один ролик.







Откройте «Фото» и перейдите на вкладку «Альбомы»

Выберите пункт «Фото Live Photo»

Нажмите кнопку «Выбрать» в углу экрана

Выберите одну Live Photo либо несколько штук, в зависимости от того, какой ролик хотите получить на выходе

Нажмите «три точки» в углу экрана

Выберите «Сохранить как видео».



Готово! Теперь ваши Live Photo сохранились в общую медиатеку как видеоролик, который можно пересматривать или с кем-то поделиться. А сами «живые фото» можно удалить, чтобы они не занимали место в ленте. Готово! Теперь ваши Live Photo сохранились в общую медиатеку как видеоролик, который можно пересматривать или с кем-то поделиться. А сами «живые фото» можно удалить, чтобы они не занимали место в ленте.