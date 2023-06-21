Нашли полезнейшее приложение для Mac, которое отучит вас заниматься ерундой

Сторонний разработчик Синдре Сорхус представил небольшую полезную утилиту для Mac под названием Day Progress. Она помогает лучше планировать свой день и не тратить время на пустяки.
После установки Day Progress вам предложат выбрать тайминги, в которые ваш день начинается и заканчивается — это может быть время, когда вы встаете и ложитесь спать, или же строго рабочие часы. После настройки в статус-баре вашего Mac появляется иконка, нажатие на которую отображает подробный счетчик. Таким образом можно быстро увидеть, сколько времени осталось до конца вашей смены или на всякие важные дела.
При желании можно вывести счетчик прямо в статус-бар. Тогда при одном взгляде на него вы поймете, как скоро можно будет идти домой с работы, или же осознаете, что пора перестать бездельничать, иначе всё самое главное не успеется.
Визуальный облик виджета можно менять: приложение позволяет настроить тип значка (круговая диаграмма, индикатор выполнения и т д), отображение прогресса в процентах либо в часах и минутах. А еще можно настроить автоматический запуск приложения при включении Mac.
Приложение бесплатно, его можно скачать в App Store.
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