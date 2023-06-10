Нашли практичную и недорогую зарядку в авто, которая не занимает прикуриватель

Продолжаем делиться практичными и необычными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали вам ручную цепную пилу на аккумуляторе для дачи и многофункциональную дрель, которая умещается на ладони. А сегодня будет гаджет для автомобиля.
Эта зарядка Usams для ваших гаджетов имеет одну приятную особенность — она устанавливается в штатный подстаканник, и отлично смотрится в интерьере авто. Корпус сделан из алюминия, а на верхней стеклянной черной панели красуется небольшой дисплей.
Что касается характеристик, то зарядник не подкачает. Здесь имеются два порта USB-A мощностью до 30 Ватт каждый, но самым мощным является один USB-С — он выдает до 65 Ватт. Это значит, что зарядить в вашей машине можно будет практически что угодно: смартфон, планшет, пауэрбанк или даже ноутбук. Быстрая зарядка тоже поддерживается. Еще одна полезнейшая особенность этого девайса: он подключается в прикуриватель, но при этом дает вам целых две розетки вместо одной, так что, к примеру, подкачать колесо не составит труда.
Приобрести чудо-зарядку можно по этой ссылке на AliExpress. У нее отличный рейтинг в 4,8 звезды. А если в ваей машине нет подстаканника, то