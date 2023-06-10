Нашли практичную и недорогую зарядку в авто, которая не занимает прикуриватель

Олег

Зарядка


Продолжаем делиться практичными и необычными находками с AliExpress. Ранее мы уже показывали вам ручную цепную пилу на аккумуляторе для дачи и многофункциональную дрель, которая умещается на ладони. А сегодня будет гаджет для автомобиля.

Эта зарядка Usams для ваших гаджетов имеет одну приятную особенность — она устанавливается в штатный подстаканник, и отлично смотрится в интерьере авто. Корпус сделан из алюминия, а на верхней стеклянной черной панели красуется небольшой дисплей.

Usams

Что касается характеристик, то зарядник не подкачает. Здесь имеются два порта USB-A мощностью до 30 Ватт каждый, но самым мощным является один USB-С — он выдает до 65 Ватт. Это значит, что зарядить в вашей машине можно будет практически что угодно: смартфон, планшет, пауэрбанк или даже ноутбук. Быстрая зарядка тоже поддерживается. Еще одна полезнейшая особенность этого девайса: он подключается в прикуриватель, но при этом дает вам целых две розетки вместо одной, так что, к примеру, подкачать колесо не составит труда.

Usams

Приобрести чудо-зарядку можно по этой ссылке на AliExpress. У нее отличный рейтинг в 4,8 звезды. А если в ваей машине нет подстаканника, то купите другую присмотритесь к этой компактной зарядке мощностью 130 Ватт.  

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Комментарии

+139
lokky
"которая не занимает прикуриватель"... "он подключается в прикуриватель".
Что у автора с логикой и с мозгами в принципе?
час назад в 16:25
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