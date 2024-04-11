Нашли суперкомпактный бюджетный пауэрбанк от UGREEN — отличный подарок владельцу смартфона!

Продолжаем делиться любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте попался пауэрбанк от UGREEN из бюджетной линейки — он стоит дороже ноунейм-аналогов, но предлагает проверенное качество и стильный внешний вид.
UGREEN 30W Power Bank отличается фирменным минималистичным дизайном и продается в двух цветах — белом и сером «под металл». Корпус выполнен из прочного пластика, который в цвете Gray является матовым (не собирает царапины и отпечатки пальцев), а в белом цвете — глянцевым, что однозначно оценят девушки.
Аксессуар отличается суперкомпаткностью: при емкости в 10000 мАч он имеет габариты 105 х 52 мм — уместится даже на детской на ладони и потеряется в любом кармане. Вес 185 грамм, это даже меньше, чем у некоторых смартфонов. При этом пауэрбанк способен выдать до 30 Вт мощности, чего будет достаточно для быстрой зарядки смартфона или планшета, а при необходимости он «потянет» даже MacBook Air. Светодиодный дисплей с отображением оставшегося заряда не имеет выделенной поверхности и проглядывает прямо из поверхности корпуса.
Купить UGREEN 30W Power Bank можно на AliExpress по этой ссылке. Не забудьте взять купон на странице товара, с ним ценник станет еще приятнее.
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