Нашли удобный просмотрщик фотографий на macOS вместо штатной галереи

Олег

macOS


Apple отлично продумала macOS и пользоваться системой очень удобно — пока дело не доходит до просмотра изображений. Встроенная галерея «Фото» больше заточена для работы с облачной медиатекой iPhone, а как галерея для локальных снимков она крайне неудобна. Небольшое приложение FlowVision способно закрыть эту недоработку.

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Утилита полностью бесплатна и загружается с GitHub. Она небольшая и очень легкая, не занимает много места и не требует большой мощности от ПК. Прицип работы FlowVision — что-то между медиатекой и файловым просмотрщиком. Слева можно увидеть дерево папок, в котором легко ориентироваться, а справа — классический вид папок и файлов, являющийся одновременно окном для просмотра фото.

FlowViewer

Приложение сразу показывает, в каких папках есть картинки, и позволяет просматривать их по порядку с помощью кнопок навигации на клавиатуре. Работают мультитач-жесты на трекпаде либо колесико мыши для зума. Также доступны минимальные действия с изображениями для их удобной сортировки. 

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Комментарии

Dmitriy
+1225
Dmitriy
А когда-то iPhoto была неплохая даже как базовый редактор для обработки фото...
час назад в 08:50
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