Нашли удобный просмотрщик фотографий на macOS вместо штатной галереи

Apple отлично продумала macOS и пользоваться системой очень удобно — пока дело не доходит до просмотра изображений. Встроенная галерея «Фото» больше заточена для работы с облачной медиатекой iPhone, а как галерея для локальных снимков она крайне неудобна. Небольшое приложение FlowVision способно закрыть эту недоработку.
Приложение сразу показывает, в каких папках есть картинки, и позволяет просматривать их по порядку с помощью кнопок навигации на клавиатуре. Работают мультитач-жесты на трекпаде либо колесико мыши для зума. Также доступны минимальные действия с изображениями для их удобной сортировки.
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