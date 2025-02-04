Нашли удобный просмотрщик фотографий на macOS вместо штатной галереи

Apple отлично продумала macOS и пользоваться системой очень удобно — пока дело не доходит до просмотра изображений. Встроенная галерея «Фото» больше заточена для работы с облачной медиатекой iPhone, а как галерея для локальных снимков она крайне неудобна. Небольшое приложение FlowVision способно закрыть эту недоработку.

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