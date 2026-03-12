Насколько хорош новый MacBook Neo в играх? Есть конкретные тесты

Американский блогер Эндрю Цай поставил перед собой задачу выяснить, действительно ли MacBook Neo может запускать игры. Для эксперимента он выбрал несколько AAA-игр, изначально созданных для Mac, а также порты с Windows и эмулятор Nintendo Switch. Вот как себя показал этот ноутбук за $600.

Напомним, MacBook Neo работает на базе чипа A18 Pro с 6-ядерным процессором, 5 графическими ядрами и 8 ГБ оперативной памяти. Это меньше, чем у Nintendo Switch 2 или других актуальных консолей. Тем не менее, даже самый дешёвый MacBook может справиться с гораздо более сложными задачами, чем многие изначально предполагали.В своём ролике Эндрю Цай запустил следующие 10 игр на MacBook Neo: Cyberpunk 2077, Minecraft, World of Warcraft, Control, Resident Evil Requiem, Resident Evil 2 (remake), Counter-Strike 2, Elden Ring, Dark Souls Remastered и Mewgenics. В целом, MacBook Neo показал себя лучше, чем можно было ожидать, хотя его главным ограничением были 8 ГБ оперативной памяти. Естественно, нативные игры для macOS работали лучше, чем игры для Windows, запущенные через трансляционные слои, и во всех случаях производительность сильно зависела от того, насколько ресурсоемкой была игра.Например, Cyberpunk 2077 хорошо работал только при самых низких настройках и разрешении 720p, но он выдавал 30 кадров в секунду, в то время как Minecraft выдавал от 50 до 300 кадров в секунду при разрешении 1080p, в зависимости от предустановок. А вот римейки Resident Evil работали очень даже хорошо.В случае с Windows-играми ситуация следующая: Counter-Strike 2 оказался совершенно неиграбельным, в то время как Mewgenics работала практически безупречно. Для эмуляции Nintendo Switch блогер выбрал The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и получил прыгающие 25-30 кадров в секунду. Однако он отметил, что другие тайтлы работают гораздо лучше.Как видите, нативные игры под macOS вполне играбельны даже на MacBook Neo, а на более мощных девайсах они раскрываются ещё лучше. Но, увы, разработчики многих игр пока не очень охотно портируют свои проекты на платформу Apple.