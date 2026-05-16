Насколько хорошо вы помните цвета мультяшных героев? Проверьте в браузерной игре Toon Tone

Александр


Эфиопский инди-разработчик с ником Toledit создал игру Toon Tone, в которой игрокам предлагается подбирать предельно правильные цвета популярных мультяшных героев. Угадать на 100% точно почти нереально, но стоит попробовать.

В каждом матче пять уровней. Вам показывают героя из мультика и спрашивают, какого цвета у него та или иная деталь (например, тело, одежда, клюв и тому подобное). Тремя ползунками можно выбрать цвет из палитры, его насыщенность и контрастность. Если готовы и уверены твёрдо и чётко — нажимаете галочку, и игра покажет настоящий цвет, а также оценит, насколько он совпадает с тем, что вы подобрали. 



В конце вам высчитают средний балл и покажут ваш общий рейтинг. Также можно увидеть самый лучший результат среди всех игроков за день и за всё время. К настоящему моменту никто не угадал все цвета на пяти картинках, но один из игроков был очень близок к этому. Не исключено, что он читерил и перед ответами искал картинки с героями в интернете.



У этой игры есть очевидная проблема. Даже если в точности помнить цвета, подобрать их на 100% правильно практически нереально из-за погрешности и разницы цветопередачи на тех устройствах, на которых вы смотрели эти мультики, и того гаджета, на котором вы играете в Toon Tone.

