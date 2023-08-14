Насколько мощными будут компьютеры Mac на топовых чипах M3

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В преддверии скорого анонса первых устройств Apple на чипсете M3 журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл характеристики флагманской версии чипаПо словам инсайдера, базовый M3 Ultra предложит 32-ядерный процессор (24 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядра) и 64-ядерный графический процессор. Для сравнения текущий M2 Ultra состоит из 24-ядерного ЦП и 60-ядерного ГП.Топовая версия M3 Ultra получит 32-ядерный ЦП и 80-ядерный ГП, в то время как флагманский M2 Ultra предлагает 24-ядерный ЦП и 76-ядерный ГП.Значительное увеличение ядер ЦП в M3 Ultra приведёт к нереальному приросту производительности компьютеров в вычислительных задачах.Ожидается, что первые девайсы на M3, включая новый iMac, 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro, выйдут уже в октябре. Остальные Mac с чипами M3 Pro, M3 Max и M3 Ultra будут анонсированы в 2024 году.