Насколько мощными будут компьютеры Mac на топовых чипах M3

Фархад
Apple M3 iMac

В преддверии скорого анонса первых устройств Apple на чипсете M3 журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл характеристики флагманской версии чипа

По словам инсайдера, базовый M3 Ultra предложит 32-ядерный процессор (24 высокопроизводительных и 8 энергоэффективных ядра) и 64-ядерный графический процессор. Для сравнения текущий M2 Ultra состоит из 24-ядерного ЦП и 60-ядерного ГП.
Топовая версия M3 Ultra получит 32-ядерный ЦП и 80-ядерный ГП, в то время как флагманский M2 Ultra предлагает 24-ядерный ЦП и 76-ядерный ГП.

Значительное увеличение ядер ЦП в M3 Ultra приведёт к нереальному приросту производительности компьютеров в вычислительных задачах.

Ожидается, что первые девайсы на M3, включая новый iMac, 13-дюймовые MacBook Air и MacBook Pro, выйдут уже в октябре. Остальные Mac с чипами M3 Pro, M3 Max и M3 Ultra будут анонсированы в 2024 году.
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Источник:
9to5Mac
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