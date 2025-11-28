Top.Mail.Ru

Стало известно, насколько подорожают смартфоны и ноутбуки из-за технологического сбора

Александр

Фото freepik

С 1 сентября 2026 года в России вводится технологический сбор на электронику. Согласно предварительной оценке, обсуждаемой Минпромторгом, сбор составит 750 рублей за каждый смартфон и 1500 рублей за ноутбук вне зависимости от их стоимости.

Закон о технологическом сборе был принят Госдумой в ноябре 2025 года. Новый платеж коснётся всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые импортируют или производят электронную продукцию на территории России. Механизм напоминает утилизационный сбор — средства будут аккумулироваться в специальном фонде и направляться на поддержку отечественной электронной промышленности. На первом этапе сбор будет взиматься с готовой продукции: смартфонов, ноутбуков и светотехнических изделий. В дальнейшем планируется распространить его и на электронные компоненты. Как подчёркивают в Минпромторге, перед этим проведут консультации с бизнесом, чтобы избежать двойного обложения.

По оценкам Минфина, технологический сбор принесёт бюджету около 218 млрд рублей в 2026–2028 годах. В ведомстве рассчитывают получить 20 млрд рублей до конца 2026 года, 88 млрд в 2027 году и 110 млрд рублей в 2028 году. Очевидно, что этот сбор приведёт к подорожанию электроники. По оценке iRU, смартфоны в среднем ценовом сегменте могут подорожать на 5-10%. С учётом других факторов — роста цен на компоненты, маркировки и курсовых колебаний — итоговое подорожание низкобюджетных смартфонов составит не менее 2500 рублей.

-2
Комментарии

+200
Gabriel
Это коснется только белой техники.
А если конкретнее сетевых магазинов по большей части.
Сегодня в 17:41
#
tellurian
+2729
tellurian Gabriel
Как я читал, они хотят сделать его с каждой проданной единицы. Чтобы и серый рынок считать. И делается это не спроста. Это пролог.
Сегодня в 17:48
#
–6
Uragan
Верной дорой идём товарищи
2 часа назад в 20:59
#
Yuri Konst
+171
Yuri Konst
Только это не поможет, пяткой чую(
31 минуту назад
#