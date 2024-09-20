Настал самый важный день в Hamster Kombat — сегодня решится, кто сколько получит

Александр


Создатели телеграм-тапалки Hamster Kombat объявили о снэпшоте накануне предстоящего эйрдропа. Простыми словами, сегодня в каждом аккаунте будет зафиксирован «слепок» достижений, на основе которых определится доля, причитающаяся игроку при разделении криптовалютных токенов.

Снэпшот будет сделан 20 сентября в 21:00 по московскому времени. До этого момента у игроков есть время на выполнение задач, повлияющих на заработок. Судя по информации в разделе AirDrop, на распределение токенов повлияют следующие факторы:

 — Пассивный доход
 — Выполненные задания
 — Приглашённые друзья
 — Достижения
 — Подписки в Telegram
 — Ключи



Очевидно, что чем больше всего этого, тем больше токенов достанется игроку. Скорее всего, каждому из факторов будет присвоен определённый множитель, определяющий вес этого фактора в итоговом начислении.

До момента создания снэпшота игрокам также необходимо выбрать биржу, зарегистрироваться на ней и указать номер кошелька, на который в дальнейшем придут токены $HMSTR. Эйрдроп запланирован на 26 сентября, токены будут торговаться на нескольких крупных биржах, их можно сразу же продать или оставить у себя в надежде на подорожание. Со временем их стоимость изменится (может вырасти или, наоборот, упасть). Какой станет эта игра после 26 сентября, пока неизвестно, но разработчики обещали что-то ещё более интересное во «втором сезоне».

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Комментарии

+82
Александр Крас
Кузнецов хватит постить этого хомяка. Когда же тебя уволят.
3 минуты назад
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