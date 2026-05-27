Настолько дорогие Casio G-Shock вы точно не видели. Тут синие сапфиры и технологии для дайвинга за полмиллиона

В честь 30-летия своей премиальной линейки MR-G японские часоделы из Casio выпустили флагманские часы для дайвинга — Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000EB-1A. Причём тут используются специальные материалы и производственные процессы, которые отличаются от массовых моделей.Безель Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000EB-1A изготовлен из кобальт-хромового сплава Cobarion, который примерно в четыре раза тверже чистого титана. Вместо стандартной механической обработки грани безеля вырезаются вручную японским мастером по драгоценным камням Казухито Комацу. Затем металл обрабатывается синим дуговым ионным напылением (AIP) для придания ему отражающего блеска.По словам Casio, этот дизайн призван имитировать бриникл — подводное ледяное образование, встречающееся в полярных регионах. Кроме того, два передних винта на асимметричном корпусе украшены выращенными в лаборатории синими сапфирами бриллиантовой огранки с 57 гранями.Под внешним оформлением Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000EB-1A сохраняют технические характеристики, присущие линейке Frogman. Основной корпус, задняя крышка, заводная головка и кнопки изготовлены из титанового сплава Ti64 и обработаны покрытием из карбида титана (TiC) для повышения износостойкости. Заявлена водонепроницаемость по стандарту ISO 200 м. Она обеспечивается технологией Casio Clad Guard Structure, которая включает в себя фторкаучуковые амортизаторы в заводной головке и кнопках для защиты внутреннего модуля от ударов. Ещё и завинчивающаяся задняя крышка корпуса прикрыта синим сапфировым стеклом.Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000EB-1A — полностью аналоговая модель, но использует три независимых двухкатушечных двигателя для привода стрелок. В режиме погружения часовая и минутная стрелки перекрываются, образуя единый индикатор прошедшего времени погружения. Часы питаются от солнца с помощью технологии Casio Tough Solar и синхронизируют время с помощью радиомодуля Multi-Band 6 и Bluetooth. При сопряжении с приложением Casio Watches пользователи могут автоматически корректировать время, записывать данные о погружениях и устанавливать графики приливов и отливов примерно для 3300 точек по всему миру.В комплект входят два сменных ремешка: белый из фторкаучука Dura Soft для дайвинга и браслет из закаленного чистого титана. Ушки крепления ремешка оснащены механизмом быстрого снятия с помощью кнопки для переключения между двумя вариантами. Всего Casio выпустит 800 экземпляров таких часов. Все будут поставляться в специальной коробке, разработанной совместно с японским производителем багажа Proteca.Продажи Casio G-Shock Frogman MRG-BF1000EB-1A стартуют в июне по цене 1,21 млн иен ($7590/~550 тысяч рублей).