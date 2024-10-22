Мошенники придумали новую схему. Настолько странно, что сложно не поверить им

Как пишет Baza, в Москве зафиксирована новая мошенническая схема. Злоумышленники звонят жертве, сообщают, что дома нельзя хранить деньги и украшения, после чего методом многослойного убеждения завладевают чужими средствами. Звучит странно и даже дико, но на некоторых это срабатывает.
Одной и первых жертв этой схемы стала москвичка по имени Маша, а точнее — её родители. Сначала ей позвонил человек, представившийся сотрудником МТС, заявил, что у неё закачивается срок действия договора, а для его продления нужен код, который придёт в SMS от «Госуслуг». Девушка продиктовала его и уже забыла о произошедшем, но спустя несколько дней раздался ещё один звонок — от «сотрудника Центробанка». Он сообщил, что её аккаунт на «Госуслугах» был взломан и теперь злоумышленники будут брать кредиты на её родственников. Также он сказал, что недавно был принят закон, который запрещает хранить дома украшения и деньги на сумму более 50 тысяч рублей, а его нарушение грозит уголовной ответственностью.
Следуя инструкциям мошенников, Маша нашла в комнате своих родителей украшения, сдала их в ломбард за 460 тысяч рублей, а затем встретилась у «Москва-Сити» с незнакомкой и отдала ей эти деньги. Затем преступники попросили её взять телефон отца и перевести себе все деньги с его счётов. Она выполнила просьбу, после чего ей было велено обналичить эти средства и передать их курьеру — так она избавилась ещё от 435 тысяч рублей. На этом мошенники не успокоились. Они попросили Машу как следует поискать в квартире заначку. Когда она нашла 280 тысяч рублей, ей позволили оставить лишь 50 тысяч, а остальное она перевела на «защищённый счёт».
Завершив передачу денег, Маша отправилась к родителям, чтобы обрадовать — якобы она спасла их от уголовного преследования. Родители моментально поняли, что их вместе с дочерью развели; они вместе отправились в полицию, и теперь преступников ищут.
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