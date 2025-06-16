Настоящий убийца iPhone: представлен американский Trump Mobile T1 с безлимитом на звонки в Россию







Президент США Дональд Трамп анонсировал свой первый смартфон, созданный под нового провайдера связи Trump Mobile. Он называется T1 Phone 8002 и стоит $499. Президент США Дональд Трамп анонсировал свой первый смартфон, созданный под нового провайдера связи Trump Mobile. Он называется T1 Phone 8002 и стоит $499. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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На сайте указано, что девайс «разработан и произведён в США». Также там приведён список характеристик. Trump Mobile T1 получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, три камеры на задней панели на 50+2+2 Мп, фронталку на 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, 12/256 ГБ памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, разъём для наушников и Android 15. Процессор пока не раскрывают, но, рискнём предположить, что это будет Qualcomm начального уровня или легендарный MTK Helio G99.Самое интересное, что девайс поставляется со специальным тарифом с абонплатой $47,45, согласно которому, звонить в Россию можно будет бесплатно.Ожидается, что Trump Mobile T1 поступит в продажу в сентябре.