«Настройки» Windows 11 стали умными. Вы такого еще не видели

Олег

Windows 11


Компания Microsoft выпустила свежие бета-версии Windows 11, в которых изменила принцип работы приложения «Настройки». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, в сборках 22621.2262 и 22631.2262 компания тестирует совершенно новую главную страницу настроек Windows 11. Вместо списка параметров и категорий там будут появляться пункты меню, подобранные специально для пользователя ПК. По сути, «Настройки» будут подстраиваться под владельца компьютера и его привычки.

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Windows 11
Фото: Microsoft

На новой странице «Настроек» тестируются карточки с быстрым доступом к самым востребованным у человека тумблерам. Например, если вы любите почаще менять обои, то система предложит раздел персонализации. Поначалу карточек будет семь, а потом может стать больше.

Подобных умных «Настроек» пока не предлагает ни одна настольная ОС. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4862
tellurian
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Вчера в 23:10
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+2
sweps696969
оххх, даже не понятно, радоваться или грустить... С одной стороны круто, что она будет под нас настраиваться, мы тоже будем привыкать, а вот если прийдется сесть и работать не на своём устройстве, будет же сплошной мат в воздухе летать... Или в пример, сис админы будут откровенно в "восторге". Пока очень сомнительная идея, посмотрим как же её реализуют...
Сегодня в 02:21
#
Misha Gynin
–37
Misha Gynin
То есть теперь без шансов найти те настройки которые тебе нужны, до тех пор, пока компьютер не научится понимать речь 😏
Сегодня в 07:49
#
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