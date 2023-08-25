«Настройки» Windows 11 стали умными. Вы такого еще не видели



Компания Microsoft выпустила свежие бета-версии Windows 11, в которых изменила принцип работы приложения «Настройки». Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, в сборках 22621.2262 и 22631.2262 компания тестирует совершенно новую главную страницу настроек Windows 11. Вместо списка параметров и категорий там будут появляться пункты меню, подобранные специально для пользователя ПК. По сути, «Настройки» будут подстраиваться под владельца компьютера и его привычки.





На новой странице «Настроек» тестируются карточки с быстрым доступом к самым востребованным у человека тумблерам. Например, если вы любите почаще менять обои, то система предложит раздел персонализации. Поначалу карточек будет семь, а потом может стать больше.Подобных умных «Настроек» пока не предлагает ни одна настольная ОС.