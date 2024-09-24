Наушники Samsung страшно покалечили девушку. Гаджет взорвался прямо в ухе

Артем
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Пострадавшая навсегда лишилась слуха, а корейцы все отрицают.

Об инциденте рассказал 24-летний студент из Турции. По его словам, он дал послушать наушники Samsung Galaxy Buds FE своей девушке, и один из них взорвался в ее голове, когда заряд упал до 36%. В клинике пострадавшей поставили неутешительный диагноз — постоянная потеря слуха правого уха.

Имея на руках заключения врачей, молодые люди обратились в Samsung. Шокированные сотрудники извинились, однако через пару дней экспертизы вынесли вердикт — «гарнитура не взорвалась, а лишь деформировалась». Пострадавшим предложили лишь заменить устройство или отказаться от него. 

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С момента пришествия прошло несколько месяцев. Добиться возмещения ущерба от Samsung не удалось, и парень решил придать историю огласке. Приложив к сообщению фото раскуроченных Samsung Galaxy Buds FE, он попросил участников форума накинуть посту лайков, чтобы о нем узнало как можно больше пользователей. 

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Комментариев со стороны Samsung не поступило, а историю взрывных Galaxy Buds FE подтерли спустя несколько часов.
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Источник:
Samsung
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Комментарии

+16
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Завоняло желтухой очень издалека
час назад в 19:23
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