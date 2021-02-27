Sony


Беспроводные наушники Sony WH-1000XM2 взорвались и сгорели во время зарядки. Это произошло потому, что их подключили к домашней электросети с использованием бортового адаптера для самолета.

17 февраля 2021 года г-жа Лю купила наушники Sony за 2300 юаней (примерно $350). Женщина вернулась домой с приобретенным девайсом, и дома её сын, попытавшись зарядить наушники, по ошибке использовал бортовой адаптер из комплекта вместо обычного зарядного блока. В результате, гарнитура взорвалась и загорелась. Мальчик получил ожоги на правой руке. 

Sony

Г-жа Лю попыталась подать жалобу в магазин, продавший ей наушники, однако сотрудники расценили эту ситуацию как неправильное использование технически сложного устройства. На этом основании покупательнице отказали в гарантийном обслуживании. После публикации новости в местных СМИ, в интернете появилось еще несколько сообщений с подобными случаями среди китайских пользователей. 

Sony

Адаптер бортовой розетки необходим для подключения к мультимедийной системе самолета. Sony на своем веб-сайте предупреждает о том, что бортовой адаптер не предназначен для зарядки наушников и может их серьезно повредить. Однако несведущему человеку нетрудно ошибиться, так как обычный блок питания и бортовой адаптер внешне довольно похожи. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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