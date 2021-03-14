





В последнее время мы постоянно сталкиваемся с технологией Deepfake, которая позволяет подменять лица на фото или видео на любые другие: например, ролики с якобы Томом Крузом получились настолько качественными, что в них поверили миллионы людей. И теперь исследователи из Университета Буффало нашли способ, который позволяет с 94%-ой вероятностью обнаружить такие Deepfake-фото.Все дело в том, что на большинстве фото (если они только не сняты в полной темноте) можно обнаружить отражения в глазах, которые, разумеется, будут одинаковы на реальных фотографиях. А вот на Deepfake-фото это не так, потому что нейросеть при создании дипфейка использует большое количество цифровых фотографий из своих баз, что приводит к различным отражениям в глазах.Исследователи опробовали свой алгоритм на нейросети StyleGAN2, которая умеет создавать «ненастоящих» людей, и при хорошем освещении точность обнаружения дипфейков составила внушительные 94%. Увы, этот показатель оказывается ощутимо хуже на темных фото, особенно с низким разрешением, которое не позволяет нормально рассмотреть глаза.Также нужно помнить, что и в реальности отражения в глазах могут отличаться, если человек, например, имеет челку, или один из глаз при фотографировании оказался в тени. Однако все еще такой алгоритм является неплохим решением для борьбы с повальной модой на Deepfake-фото.