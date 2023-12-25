Найден идеальный подарок для настоящего мужчины. Ценник — конь, эффект — огонь!



Фото: Amalgam





Компания Amalgam выпустила точную копию гоночного болида Ferrari. Модель продается по цене настоящего авто.



Студия в мельчайших деталях скопировала известный гоночный автомобиль Ferrari 296 GT3. Благодаря сотрудничеству с Ferrari мастера отлично сымитировали вентилируемые крылья, зеркала бокового обзора и оформление кузова. Интерьер тоже является полной калькой с настоящей машины — ремни безопасности, ручки, рулевое колесо, переключатели, кнопки, торпедо и так далее.



