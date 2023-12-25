Найден идеальный подарок для настоящего мужчины. Ценник — конь, эффект — огонь!

Фото: Amalgam
Компания Amalgam выпустила точную копию гоночного болида Ferrari. Модель продается по цене настоящего авто.
Студия в мельчайших деталях скопировала известный гоночный автомобиль Ferrari 296 GT3. Благодаря сотрудничеству с Ferrari мастера отлично сымитировали вентилируемые крылья, зеркала бокового обзора и оформление кузова. Интерьер тоже является полной калькой с настоящей машины — ремни безопасности, ручки, рулевое колесо, переключатели, кнопки, торпедо и так далее.
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Фото: Amalgam
Фото: Amalgam
Фото: Amalgam
Модель выполнена в масштабе 1:8 — длина её кузова составляет 558 мм. Процесс разработки занял 3000 часов, а сборка каждого экземпляра занимает 300 часов.
Фото: Amalgam
Фото: Amalgam
Стоимость модели Ferrari 296 GT3 от Amalgam составляет 18 090 долларов США, или около 1,65 млн рублей по курсу. За эти деньги без труда можно приобрести настоящую машину — как новую, так и подержанную.