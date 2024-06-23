Найден хитрый способ не платить за Final Cut Pro, Logic Pro и другие приложения Apple

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Пользователи сервиса микроблогов X активно обсуждают хитрый лайфхак, который позволяет бесплатно получить Final Cut Pro, Logic Pro, Motion и Compressor для Mac. Но есть один нюанс — для этого нужно посетить Apple Store.Как правило, Apple устанавливает на все витринные образцы Mac фирменные приложения, включая профессиональные утилиты для монтажа, создания анимаций и работы со звуком. Если покупать каждое приложение по отдельности, то в сумме набежит $600. Но есть и альтернативный способ — можно принести свой MacBook в Apple Store и перекинуть себе по AirDrop все программы в виде файлов .app. Единственное — вы не будете получать обновления. За ними придётся каждый раз ходить в фирменный магазин Apple.Очень странно, что этот «лайфхак» завирусился в сети только сейчас, поскольку на Reddit и других тематических форумах эту фишку просекли ещё год назад.