Найден лучший видеоплеер для Windows — бесплатный, лёгкий и всеядный





Разработчики проекта MPC-HC (Media Player Classic Home Cinema) выпустили крупный апдейт — до версии 2.4. Это медиаплеер с открытым исходным кодом, очень простым интерфейсом, минимальным потреблением ресурсов и поддержкой множества форматов видео.

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