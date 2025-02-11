Найден лучший видеоплеер для Windows — бесплатный, лёгкий и всеядный

Александр



Разработчики проекта MPC-HC (Media Player Classic Home Cinema) выпустили крупный апдейт — до версии 2.4. Это медиаплеер с открытым исходным кодом, очень простым интерфейсом, минимальным потреблением ресурсов и поддержкой множества форматов видео.

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В MPC-HC 2.4 были исправлены некоторые недочёты, а также добавлено несколько новых возможностей. Были обновлены фильтры LAV и пакет MPC Video Renderer до самых актуальных версий, устранён сбой, возникавший при отображении субтитров, а кнопка воспроизведения теперь объединена с кнопкой паузы для более удобного управления.

MPC-HC может воспроизводить видео почти всех форматов, а также поддерживает физические носители (например, DVD и Blu-ray) с навигацией по разделам и главам, а также выбором звуковой дорожки и субтитров. Плеер также позволяет воспроизводить HDR-контент, вручную загружать субтитры, масштабировать, переворачивать и отзеркаливать изображение. В настройках можно выбрать тему оформления — светлую или тёмную.

Плеер MPC-HC полностью бесплатный и с локализацией интерфейса на русский язык, скачать свежее обновление можно с GitHub.

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Комментарии

Anatoly076
+308
Anatoly076
«НАЙДЕН!» 🤣🤣🤣🤣🤣. Ржунемогу… Походу я еще лет 5 поживу и в ИТ-news «ОБНАРУЖАТ» лучший аудио плеер Winamp, переоткроют aimp.

Жуть какая, аж мурашки по коже побежали. Никогда не думал, что прочитаю новость об этом плеере как «анонс». 😬
Сегодня в 14:58
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Alex Tkachuk
+16
Alex Tkachuk
НАЙДЕН? А вы когда успели его потерять? ))))))))
Сегодня в 15:22
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tellurian
+2148
tellurian
Хороший плеер, раньше всегда ставил его вместе с кодеками.
час назад в 17:44
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