Найден лучший видеоплеер для Windows — бесплатный, лёгкий и всеядный

Разработчики проекта MPC-HC (Media Player Classic Home Cinema) выпустили крупный апдейт — до версии 2.4. Это медиаплеер с открытым исходным кодом, очень простым интерфейсом, минимальным потреблением ресурсов и поддержкой множества форматов видео.
MPC-HC может воспроизводить видео почти всех форматов, а также поддерживает физические носители (например, DVD и Blu-ray) с навигацией по разделам и главам, а также выбором звуковой дорожки и субтитров. Плеер также позволяет воспроизводить HDR-контент, вручную загружать субтитры, масштабировать, переворачивать и отзеркаливать изображение. В настройках можно выбрать тему оформления — светлую или тёмную.
Плеер MPC-HC полностью бесплатный и с локализацией интерфейса на русский язык, скачать свежее обновление можно с GitHub.