Найден неприятный баг iOS 18. Одно сообщение убьет данные за несколько лет

Артем
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Ошибка подпортит жизнь сразу нескольким пользователям.

Его последствия ощутил на себе читатель портала 9To5Mac. В Apple Watch есть функция, которая позволяет делиться циферблатами через приложение «Сообщения». Если ответить на такое сообщение, возникает ошибка, затрагивающая обоих пользователей — встроенный мессенджер начнет вылетать, даже если продолжить беседу в других чатах.

Чтобы избавиться от бага, потребуется удалить всю ветку чата, что приведет к потере фото, видео, документов и других важных данных. Кроме того, сделать это не так просто, поскольку при запуске приложение может мгновенно закрыться. А попытка восстановить ветку удаленных сообщений, вновь активирует ошибку. 

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На данный момент оптимального решения проблемы нет, кроме как ждать апдейтов от Apple. До тех пор на сообщения с циферблатами лучше не реагировать.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1834
tellurian
Хоть кто-то делился циферблатом с кем-то? Я ни разу и не знаю таких :) У каждого свои цели и задачи . А сторонних почти и нет
час назад в 09:27
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kardigan
+3717
kardigan
«macOS Sequoia» кто нибудь обновился ? Мак м2. Как работает? Есть проблемы?
2 минуты назад
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