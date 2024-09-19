Найден неприятный баг iOS 18. Одно сообщение убьет данные за несколько лет

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Ошибка подпортит жизнь сразу нескольким пользователям.Его последствия ощутил на себе читатель портала 9To5Mac. В Apple Watch есть функция, которая позволяет делиться циферблатами через приложение «Сообщения». Если ответить на такое сообщение, возникает ошибка, затрагивающая обоих пользователей — встроенный мессенджер начнет вылетать, даже если продолжить беседу в других чатах.Чтобы избавиться от бага, потребуется удалить всю ветку чата, что приведет к потере фото, видео, документов и других важных данных. Кроме того, сделать это не так просто, поскольку при запуске приложение может мгновенно закрыться. А попытка восстановить ветку удаленных сообщений, вновь активирует ошибку.На данный момент оптимального решения проблемы нет, кроме как ждать апдейтов от Apple. До тех пор на сообщения с циферблатами лучше не реагировать.