Найден новый способ борьбы с VPN — а заодно и с зарубежными сайтами

Операторы согласились прекратить расширение зарубежных каналов связи. Об этом пишет РБК.

«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр». Также власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для их пользователей из России снизится», — анонимный собеседник РБК.

Согласно источнику, речь идет об аренде или вводе в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик. На прошедшем совещании Минцифры РФ около 20 компаний — владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение.Дело в том, что трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный: чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы зарубежного трафика. Запасы полос для его пропуска ограничены; рано или поздно рост приведет к их заполнению.Сроки моратория операторам не назвали, а на практике «процедура будет выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает», добавляет источник издания. Помимо этого, участники рынка будут ежемесячно передавать отчеты о международном трафике — его объеме, а также откуда и куда он шел.