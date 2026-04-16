Найден новый способ борьбы с VPN — а заодно и с зарубежными сайтами

Олег


Операторы согласились прекратить расширение зарубежных каналов связи. Об этом пишет РБК. 

Согласно источнику, речь идет об аренде или вводе в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик. На прошедшем совещании Минцифры РФ около 20 компаний — владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение. 

Дело в том, что трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный: чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы зарубежного трафика. Запасы полос для его пропуска ограничены; рано или поздно рост приведет к их заполнению. 

«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр». Также власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для их пользователей из России снизится», — анонимный собеседник РБК. 

Сроки моратория операторам не назвали, а на практике «процедура будет выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает», добавляет источник издания. Помимо этого, участники рынка будут ежемесячно передавать отчеты о международном трафике — его объеме, а также откуда и куда он шел. 
Источник: РБК
РБК
Cсылки по теме:
Домашний интернет подорожает на 30% (обновлено)
Мобильные операторы пишут клиентам о вреде VPN, а OZON и Яндекс стали вовсе отключаться
Wildberries, VK, Яндекс и приложения банков начали отключаться при входе с VPN

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

Комментарии (1)

YABLOKOFON
+492
Просто без комментариев
Сегодня в 11:30
Читайте также