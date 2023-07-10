Найден простейший способ сломать любое роботакси. Это очень смешно!

В США активисты нашли способ вывести из строя любое робо-такси. Об этом пишет «База».Согласно источнику, активность развернулась в Сан-Франциско, где активисты начали атаковать робо-такси и намеренно отключать их в рамках акции протеста. Люди недовольны, что машины с автопилотом часто глохнут на перекрестках, создавая пробки и мешая живым водителям, в том числе общественному транспорту и экстренным службам.Метод «обезвреживания» робо-такси до смешного прост: на капот машины водружают дорожный конус. Автоматика сходит с ума из-за странного расположения помехи, совмещенной с дорожным элементом, путается и отключается. Водители выступают за полный запрет робо-такси в городе в преддверие слушаний на эту тему.Ожидается, что власти всё же разрешат компаниям такси расширить парк робо-машин. А некоторых активистов уже обвиняют в вандализме.